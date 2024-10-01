بزراعة 101 ألف شجرة.. امانة بغداد تعلن انطلاق حملتها الوطنية للتشجير (صور)

ونقل بيان للأمانة عن امين قوله ان "حملة التشجير الكبرى تم اطلاقها هذا اليوم في مناطق العاصمة بغداد، بدءاً من حديقة في منطقة البياع ضمن قاطع بلدية الرشيد التي شهدت زراعة اول شجرة".واضاف انه "تم توجيه جميع الدوائر البلدية بالمباشرة بحملة التشجير الكبرى ضمن قواطعها البلدية، مشيراً الى ان "جميع الاشجار والشجيرات الظلية ذات الاعمار الطويلة التي سيتم زراعتها خلال الحملة هي من الانتاج الذاتي لدوائر الامانة وتم تكثيرها في مشاتلها الزراعية".وتابع ان "هذه الحملة تتضمن زراعة 101 ألف شجرة معمرة الى جانب الشجيرات والشتلات الاخرى التي سيتم زراعتها من قبل الدوائر البلدية في إطار خطة الموسم الزراعي الخريفي"، لافتا الى ان "امين ثمن جهود جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات والفرق التطوعية في دعم حملة (بغداد تزرع) التي نظمتها امانة بغداد".