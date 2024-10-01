أكثر من 260 مواطنًا.. العراق يستقبل الوجبة الثانية من العوائل اللبنانية (صور)

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه استنادا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، تواصل كوادر الوزارة استقبال العوائل اللبنانية القادمة إلى بسبب العدوان الصهيوني الغاشم المستمر على لبنان، وذلك عن طريق منفذ القائم الحدودي".وأضافت الوزارة أن الكوادر استقبلت الوجبة الثانية بواقع 262 مواطنًا لبنانيًا، حيث قامت الكوادر بتقديم كافة التسهيلات الضرورية لهم.الصور ادناه: