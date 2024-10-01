أول تعليق لبايدن بعد "الهجوم الإيراني"

وقال بايدن في كلمة له، "سأجري اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، موضحا "دعمنا دفاعات إسرائيل ويبدو أن الهجوم الإيراني لم يكن فعالا".

وأضاف أن "فريق الأمريكي على اتصال دائم بنظرائهم الإسرائيليين"، مشددا أن "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل وعواقب الهجوم الإيراني لم تتبين بعد ونجري مشاورات مع إسرائيل بشأن كيفية ردها".

ونفذت إيران، مساء الثلاثاء، هجوما بعشرات الصواريخ ضد "إسرائيل" شملت العديد من الأهداف العسكرية المهمة، بحسب الحرس الثوري الإيراني.