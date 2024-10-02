موقف شامل بشوارع بغداد المزدحمة الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:شارع الطاقة الذرية وشارع الزعفرانية الرئيسي ازدحامات متقطعةسريع وجسر الدورةسريع دورة يوسفية من تقاطع المصافي ازدحام متصل مع جسر الطابقين وصولا الى ساحة الطابقينشارع المصافي بين تقاطع دورة يوسفية وتقاطع الدورة على سريع حلة ازدحام السايدينجسر الجادريةشارع المطار وسريع القادسيةمن نزلة سريع الدورة لغاية معارض النهضة وعلى الجانب الاخر من نفق النداء الى النهضةوسريع القناة على جانبي نصب الشهيدشارع مثنى الشيباني وبور سعيد ومجسر العلوية ومجسرشارع صفي الدين الحلي ومجسر فائق حسن وجسر وشوارع باب المعظم بالكاملشارع الوزارات ونفق الباب الشرقي وساحة الطيران وشارع الجمهورية السايدينشارع 14 تموز والجسر المعلق وأبو نؤاس تحت المعلقخدمي المثنى وشارع 14 تموز لغاية العلاويشارع 14 رمضان من مجسر 14 رمضان لغاية مستشفى الطفل في الإسكانطريق الصليخ السريع من شارع عدن الى جسر الصليخ على القناة