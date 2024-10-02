تظاهرة في ميسان بسبب عمل السيارات من المحافظات الأخرى.. ما القصة؟ (صور)

– محليات



شهدت محافظة ميسان، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تظاهرة قرب الشركات الاجنبية بقضاء الكحلاء على إثر عمل السيارات من المحافظات الاخرى في حقل الحلفاية.



وقال مراسل السومرية، ان المتظاهرين طالبوا بطرد السيارات التي تعمل في حقل الحلفاية من المحافظات الاخرى، وذلك لفسح المجال لأصحاب السيارات من أهل المنطقة.



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