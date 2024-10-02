زيدان واللامي على طاولة واحدة لبحث الحقوق الدستورية والقانونية لعمل الصحفيين

المجلس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس القضاء الأعلى القاضي أستقبل اليوم الاربعاء نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، وبحث معه الإجراءات القضائية التي تكفل الحقوق الدستورية والقانونية لعمل الصحفيين وبما يعزز ثقافة حرية التعبير عن الرأي.الفيديو ادناه: