ما هي الاعداديات المشمولة بقسم الامن السيبراني والطلاب المقبولين؟

– محلي

أعلنت وزارة التربية، عن افتتاح قسم الامن السيبراني في 30 اعدادية.

وقالت الوزارة في بيان لها اطلعت عليه السومرية نيوز، ان "وزير التربية وافق على فتح قسم (الامن السيبراني) ضمن فرع الحاسوب وتقنية المعلومات".

فيما اكد للتدريب المهني محمود المالكي: انه "من أجل تطوير التعليم المهني، وافق وزير التربية على فتح حصري لأمن السيبراني ضمن فرع الحاسوب وتقنية المعلومات لخريجي الثالث المتوسط المعاصر الحالي 2025/2024، وبواقع (30) اعدادية في (17) قسم التنسيق والمحافظات.

وأضاف ان "التعليم المهني يتطلع إلى ابتكار استراتيجية كبيرة وانفتاح على العالم التكنولوجي، لذلك بدأنا بتخصصات تطويرية مبتكرة في البلدان الأخرى".

وادناه أسماء المدارس التي تتضمن قسم الأمن السيبراني: