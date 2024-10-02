تسهيلات عراقية جديدة للبنانيين

– محلي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن تسهيلات جديدة لاستقبال اللبنانيين.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ومتابعة وزير الداخلية، تواصل مديرية شؤون الإقامة عملية تمديد سمة دخول المواطنين اللبنانيين المتواجدين في دون الحاجة إلى السفر لمدة ثلاثين يوما، وتمديد مرة أخرى أيضا استناداً إلى أحكام قانون الإقامة مع استمرار منح سمة الدخول مجاناً للمواطنين اللبنانيين".

وأضاف "بإمكان اللبنانيين الدخول إلى البلاد دون فيزة من خلال ختم دخول فقط وفق التوجيهات السابقة".