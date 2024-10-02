الوقف السني يحدد غرة شهر ربيع الآخر

وذكر بيان للديوان، ورد لـ السومرية نيوز، انه "نظرا لعدم ثبوت دخول الشهر بالوجه الشرعي فإن لجنة تحديد اوائل الأشهر الهجرية في تعلن ان يوم غد الموافق 3 / 10 / 2024، هو اليوم المكمل لعدة شهر ربيع الأول للعام الحالي 1446هـ".واضاف، ان "يوم الجمعة الموافق 4 / 10 / 2024 هو غرة شهر ربيع الآخر".