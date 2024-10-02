في كربلاء... حقيقة اعتقال سوريين "احتفلوا" باستشهاد السيد نصر الله

كشفت وزارة الداخلية، الخميس، تفاصيل اعتقال سوريين في محافظة كربلاء، مؤكدة أن السبب هو لمخالفتهم شروط الاقامة وليس "احتفالهم" باستشهاد السيد .

وقالت الداخلية في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي أنباء عن القاء القبض على مجموعة أشخاص من الجنسية السورية لقيامهم بالاحتفال في المقدسة قبل يومين على اثر استشهاد السيد حسن نصر الله".

وأضاف البيان "من اجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام والرد على الشائعات المغرضة نبين ان سبب إلقاء القبض عليهم من قبل القوات الأمنية هو نتيجة لمخالفتهم شروط الاقامة وكونهم يمارسون العمل داخل محافظة المقدسة بشكل مخالف للقانون".

ولفت البيان الى "احالتهم إلى شعبة الإبعاد في مديرية الجنسية والأحوال المدنية من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وترحيلهم خارج البلاد".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي أفادت، باعتقال سوريين في احتفلوا باستشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن .