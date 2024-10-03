الحرارة ترتفع الأسبوع القادم.. والامطار والدرجات العشرينية تحدد موعد دخولها الرسمي للعراق

وبحسب خرائط الطقس، فأن درجات الحرارة والبالغة في 35 مئوية اليوم الخميس، سترتفع ابتداء من يوم غد الجمعة درجة واحدة تدريجيًا وصولا الى 39 مئوية خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لتعود للانخفاض التدريجي.وستبقى درجات الحرارة عند المستوى الثلاثيني، لكن في 18 أكتوبر الجاري، ستهبط الحرارة الى العشرينات وتكون اعلى درجة حرارة ستبلغ 23 مئوية في الأيام الأخيرة من الشهر الجاري.وتشير توقعات الطقس الى منخفض ممطر شديد سيغطي أجزاء واسعة من خلال النصف الثاني من الشهر الجاري أي بعد اكثر من 10 أيام من الان.