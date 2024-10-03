ضبط محطات وقود متنقلة معدة للتهريب في صلاح الدين

وذكر مدير عام الشركة طالب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الملاكات التفتيشية في فرع الشركة بمحافظة ومن خلال متابعتها المستمرة تمكنت من ضبط ثلاث محطات متنقلة وثلاث خزانات أخرى سعة (5000) لتر تحتوي على منتوج زيت الغاز فضلاً عن خزانات إضافية سعة 1000 لتر، بالإضافة إلى ماطور سحب (روبن) وهوزات كانت مهيئة جميعها للتهريب، مبيناً الى ان العملية تمت بمساندة القوات الأمنية.وأشار طالب الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على كافة تفاصيل الجريمة واحالتها الى الجهات الأمنية المختصة.