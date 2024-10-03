السيد الصدر: قررنا فتح مضيف آل الصدر في سوريا لخدمة اللبنانيين والسوريين

وقال السيد الصدر في بيان ورد للسومرية نيوز، "بعد التوكل على الله تعالى ومن الواعز الإنساني البحت، قررنا فتح (مضيف آل الصدر) في الجمهورية العربية السورية لخدمة اخوتنا الأحبة اللبنانيين والسوريين المتضررين من الإرهاب الصيهو أمريكي القذر".الوثيقة ادناه: