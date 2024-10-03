توجيه بإرسال طائرة خاصة لنقل فريق القوة الجوية من السعودية

وقال حكومي، إن "رئيس الوزراء وجه، بإرسال طائرة خاصة لنقل فريق القوة الجوية من السعودية إلى العراق".وجاء ذلك بعد مناشدة الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، لرئيس الوزراء بالتدخل العاجل والمباشر لحل مشكلة فريق كرة القدم، العالق في المملكة العربية السعودية بسبب غلق الأجواء نتيجة الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وتوفير طائرة خاصة تقل الوفد الى .