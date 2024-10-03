النزاهة النيابية: جمع تواقيع نيابية لاستجواب وزير الاعمار

وقال جميل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في إطار التزامنا بالدور الرقابي الملقى على عاتقنا، وتطبيقاً لمبادئ الشفافية والنزاهة التي نؤمن بها، وبعد جمعنا تواقيع النواب، قدمنا طلب رسمي إلى رئيس لاستجواب بنكين ريكاني، وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، على خلفية تأشير عدد من المخالفات المتعلقة بتنفيذ وإدارة المشاريع في الوزارة".وأضاف: "إن هذا الطلب جاء بعد مراجعة دقيقة للملفات والمعلومات المتوفرة، والتي تشير إلى وجود تجاوزات ومخالفات إدارية وفنية في عدد من المشاريع التي من المفترض أن تصب في خدمة المواطن العراقي وتطوير البنية التحتية ومن منطلق التزام جميع الجهات المعنية بالقوانين والأنظمة، ولحماية المال العام من أي هدر أو فساد".