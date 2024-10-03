مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر ربيع الآخر

وذكر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يومَ غدٍ الجمعة الموافق ( 4 / 10 / 2024م ) هو المكمِّل لشهر ربيع الأول".واشار الى ان "يوم السبت هو اليوم الأول من أيام شهر ربيع الآخر لعام 1446ه‍".