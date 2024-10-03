النجف تستقبل أكثر من ألف لبناني نازح

وقال رئيس اللجنة سلام الجبوري في بيان، "في الأسبوع الأول من انطلاق عمل لجنة استقبال النازحين من ولغاية اليوم الخميس، تم استقبال 273 عائلة نازحة، بلغ عدد أفرادها 1045 فرداً بينهم 316 رجلاً 373 امرأة".

وأضاف "بلغ عدد الأطفال 356 طفلاً دون 15 سنة"، مشيرا الى "توفير ستة فنادق وثلاث استراحات كبيرة لهم".

وكانت والمهجرين أعلنت، اليوم الخميس، عن استقبال 686 مواطنا لبنانيا عن طريق منفذ القائم الحدودي.