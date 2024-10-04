بعد المباشرة بتسجيلهم بالمدارس العراقية.. هل بإمكان شمول الطلبة اللبنانيين الذين لايملكون وثائق؟

– محلي

أعلنت وزارة التربية، عن المباشرة بتسجيل الطلاب اللبنانيين في المدارس.

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح صحفي ان "إجراءات تسجيل التلاميذ والطلبة اللبنانيين في العراق، بدأت الأربعاء الماضي"، مبينا ان "أعداد الطلبة ما زالت قليلة، لكننا نتوقع أن ترتفع خلال الأيام المقبلة مع بدء استقرار العائلات وتثبيت أماكن إقاماتهم".

وأضاف السيد أن "الحكومة ستستقبل جميع الطلبة، إن كانوا يمتلكون وثائق دراسية تثبت مراحلهم الدراسية، أو الذين لا يمتلكون على اعتبار أنهم جاءوا في وضع استثنائي"، لافتا الى انه "سيتم تحديد فترة زمنية لهم لإثبات ذلك".





