دهس وصعقة واطلاق نار.. ماذا حصل في بغداد؟

– امني

افاد امني، اليوم الجمعة، بمصرع شخصين واصابة ثالث بحوادث متفرقة في العاصمة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "شخصا لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مدنية قام صاحبها بتركها في الشارع ولاذ بالفرار ضمن سريع قضاء ابو غريب غربي بغداد".

وأضاف ان " شخصا اخر لقي مصرعه أيضا نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية بواسطة مضخة مياه اثناء استخدامها لغسل عجلته داخل محطة غسل السيارات ضمن حي البساتين في منطقة الشعب ببغداد"، مشيرا الى انه "تم اعتقال صاحب المحطة على الفور".

وذكر المصدر ان "شابا تولد 2001 أصيب نتيجة تعرضه لحادث اطلاق نار من قبل شخص يستقل دراجة نارية ما اسفر عن اصابته بجروح مختلفة ضمن منطقة ام الكبر والغزلان"، لافتا الى انه "بحسب المعلومات الواردة فان الحادث يعود نتيجة خلافات فيما بينهم".