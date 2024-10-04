شاهد.. منطقة في بغداد مهددة بانقطاع كهرباء المولدات عنها

– محلي

نظم عدد من أصحاب المولدات وسائقي الشاحنات في قضاء المدائن ببغداد، وقفة احتجاجية على المضايقات التي يواجهونها من قبل بعض افراد القوات الأمنية خلال نقل مادة الكاز.

وذكر عدد من المحتجين "نظمنا وقفة احتجاجية اليوم في قضاء المدائن جنوب بغداد، بسبب المضايقات والإجراءات التي يتخذها عدد من افراد القوات الأمنية في القضاء بحق سائقي الشاحنات الناقلة لمادة الكاز الى تلك المولدات، دون معرفة الأسباب".

وأضافوا ان "بعض الشاحنات تم حجزها"، مشيرا الى ان "القضاء مهدد بانقطاع تام للكهرباء من قبل المولدات نتيجة لهذه الاعمال الفردية".

وطالب المحتجون الجهات المعنية بـ"التدخل ووضع حلول ومعالجات لمنع تكرار ذلك مع تسهيلات للشاحنات الناقلة لمادة الكاز الى المولدات خدمة للمواطنين".