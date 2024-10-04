احراق 7 مضايف ومنازل بنزاع عشائري في ذي قار

نيوز - امني

افاد امني، اليوم الجمعة، باحراق 7 مضايف ومنازل بنزاع عشائري في .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "نزاعا عشائريا اندلع في قضاء سيد دخيل نتيجة خلافات سابقة، ما أدى الى احراق 4 مضايف و3 المنازل".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تواصل عملية اخماد الحرائق في المضايف والمنازل، فيما طوقت قوة امنية المكان وباشرت بعمليات تفتيش بحثا عن الفاعلين".