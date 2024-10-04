متى تطلق الوجبة السابعة من الاعانة الاجتماعية؟

نيوز – محلي

حددت والشؤون الاجتماعية، موعد إطلاق الوجبة السابعة من الإعانة الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "إطلاق الوجبة السابعة من الإعانة الاجتماعية، متوقف على مدى توفر التخصيصات المالية".

وأضاف "في حال توفير التخصيصات المالية سيتم إطلاق الوجبة السابعة من الإعانة الاجتماعية".