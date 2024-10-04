وصول عائلات لبنانية الى البصرة

وقال المراسل ان "10 عوائل لبنانية نازحة وصلت الى محافظة قبل قليل وسط استعدادات كبيرة على المستويين الحكومي والشعبي".وأضاف، ان "البصرة تنتظر وصول 50 عائلة لبنانية أخرى يوم غد".