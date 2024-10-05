بضمنها "المبردة والهاتف الذكي".. تعرف على المواد المنزلية المشمولة بالتعداد السكاني

نيوز – محلي

كشفت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن المواد المنزلية التي ستشمل بالتعداد السكاني الذي سينطلق يومي 20 -21 من شهر تشرين الثاني المقبل، فيما أشارت الى أن المواد بلغ عددها 18 مادة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، ان "التعداد السكاني سيشمل إحصاء 18 مادة منزلية متنوعة". وادناه قائمة بالمواد المنزلية المشمولة بالتعداد السكاني: 1-سيارة 2-دراجة نارية 3-ثلاجة 4-براد ماء 5-مبردة 6-مجمدة 7-غسالة ملابس 8-سخان ماء 9-مكيف هواء او سبلت 10-مولدة كهربائية 11-تلفاز 12-مكنسة كهربائية 13-حاسبة شخصية 14- (TABLET. IPAD) 15-هاتف ذكي (يدعم تطبيقات الانترنت مثل فيسبوك، فايبر، واتساب ...) 16-منظومة انترنت منزلية (راوتر، نانو، ربط مباشر، مودم، كيبل ضوئي). 17-غسالة صحون. 18-منظومة تصفية مياه كهربائية.

