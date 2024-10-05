مضيف آل الصدر يباشر بمهمته الإنسانية في سوريا

وقال لزعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر في بيان، "تنفيذًا لتوجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) لافتتاح مضيف آل الصدر في الجمهورية السورية لخدمة إخوتـنا الأحبة اللبنانيين والسوريين، باشر وفد سماحته اليوم السبت الخامس من تشرين الأول 2024 بتقديم الخدمات الإنسانية من ماء ودواء وأطعمة ومستلزمات الأطفال وأرزاق جافة للإخوة اللبنانيين".

وأضاف البيان "كذلك قام الوفد بزيارة أماكن الإخوة المبعدين لسد احتياجاتهم الإنسانية".

وكان السيد مقتدى الصدر قرر، أول أمس الخميس، فتح (مضيف آل الصدر) في الجمهورية السورية لخدمة اللبنانيين والسوريين المتضررين من "الإرهاب الصيهو أمريكي".