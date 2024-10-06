جداول امتحانات الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي (وثائق)



نيوز-محليات



اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، جداول الامتحانات الوزارية (الدور الثالث) لطلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي للعام الدراسي 2023-2024.





وبحسب الجداول التي وردت للسومرية نيوز، فأن امتحانات الثالث المتوسط في عموم عدا اقليم كردستان، تبدأ يوم الاربعاء 16 تشرين الاول الجاري، وتنتهي الخميس 24 تشرين الاول الجاري.

اما السادس الاعدادي فتبدأ الثلاثاء 29 تشرين الاول الجاري وتنتهي الاربعاء 6 تشرين الثاني المقبل. ادناه جداول الامتحانات: