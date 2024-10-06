لإبعادهم عن التعيينات.. شمول العاملين بالقطاع الخاص بحصة من المجمعات السكنية

وقال المتحدِّث باسم الوزارة استبرق صباح إن اجتماعا للمجلس الوطني للإسكان مع أمانة والهيئة الوطنيَّة للاستثمار، درس مقترحا لوزارة الاعمار لشمول شريحة الشباب العاملين في القطاع الخاص بالمجمعات السكنية التي تُنفذها الوزارات، وكذلك مشروع المدن السكنيَّة الجديدة في والمحافظات.وأوضح ان المقترح يهدف لتشجيع الشباب غير الموظفين بالدوائر الحكومية، على العمل بالقطاع الخاص لتخفيف الضغط الحاصل على الحكومة جراء المطالبات بالتعيين، وانسجاماً مع البرنامج الحكومي في دعم وتشجيع القطاع الخاص بكلِّ الوسائل المتاحة".وأكد أن "وزارته أرسلت المقترح إلى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه، وفي حال الانتهاء منه، سيتمّ الشروع بوضع ضوابط قبول هذه الفئة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة وهيئة تنفيذ المدن الجديدة"، موضِّحاً أنَّ "المجلس يعكف أيضاً على إعداد الضوابط الخاصَّة بشمول (21) فئة بمشروع المدن السكنيَّة الجديدة".وبيَّن أنَّ "المعايير تركّز على تحديد نقاط المفاضلة بين الشرائح لضمان شمول أكبر عدد منهم بالمشروع"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.