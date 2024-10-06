الإعدام لإرهابي ينتمي إلى عصابات داعش في صلاح الدين

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في ورد لـ نيوز، أن "الارهابي اشترك مع عصابات داعش الارهابية في مقاتلة الأمنية وحث المواطنين على الانخراط معهم".و أضاف أن "الحكم صدر استنادا إلى أحكام المادة الثانية /١ و ٣ و ٥ و ٧ وبدلالة المادة الرابعة/١ من قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥".