جنايات ذي قار: الاعدام لقتلة كادر قناة الشرقية في الموصل

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في ورد لـ نيوز، أن "الارهابيين اقدما على هذه الجريمة في مدينة الموصل أثناء إعداد أحد التقارير الصحفية للقناة وبدوافع إرهابية".وتابع أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية 1 / 3/ 4 وبدلالة المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".