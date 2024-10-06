التربية تقرر إضافة درجتين لطلاب هذه المرحلة

وقالت الوزارة في مقتضب ورد لـ نيوز، إن "قررت هيئة الرأي في وزارة التربية، قررت اليوم إضافة درجتين اضافية، لمعالجة الدرجات الحرجة لتلاميذ وطلبة المراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2023– 2024".