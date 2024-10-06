الصحة تطلق رابط التقديم الإلكتروني لمعاهد الصحة العالية

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "التقديم سيكون على الاقسام العلمية لخريجي السادس الاحيائي ولمدة اسبوع للفترة من 6 _ 13 / 10/ 2024 وحسب الضوابط والشروط ومؤهلات القبول للعام الدراسي 2024-2025 في الرابط أدناه:https://app.moh.gov.iq/ins_form2024/ins_form/ins2024/