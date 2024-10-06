التربية تعلن شروط استضافة الطلبة من المدارس المسائية الى المدارس الصباحية

وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت نيوز عليها، إن "استضافة الطالب من المدارس المسائية الى الصباحية يكون وفق الضوابط الآتية :• عدم وجود مدرسة مسائية في (القضاء أو الناحية) .• عدم وجود مدرسة مسائية قريبة من محل سكن الطلبة ، في بعض الأحيان .• وجود حالات مثبتة من اللجان الطبية أو المستشفيات التخصيصية لبعض الطلبة منها (العشو الليلي أو العوق الفيزيائي) .• عدم تجاوز أعمار الطلبة المراد استضافتهم في المدارس النهارية السن النظامي لتلك المدارس .• في حالة صدور أمر الاستضافة من قبل المديرية ويرغب الطالب بإلغاء الأمر يكون الإلغاء من قبل المديرية العامة للتربية التي أصدرت كتاب الاستضافة (حصراً).• يكون آخر موعد للاستضافة لغاية (2024/11/28) ، على ان تتولى المديريات العامة للتربية تنفيذ ما ورد في أعلاه مع التقيد التام بالضوابط ".