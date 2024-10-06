العراق يستقبل وجبة جديدة من مئات اللبنانيين النازحين

وذكر للوزارة ورد لـ نيوز، انه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومتابعة وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، استقبلت كوادر الوزارة في منفذ القائم العوائل القادمة من لبنان التي تركت منازلها بسبب العدوان الصهيوني الغاشم، وذلك عن طريق منفذ القائم الحدودي، بواقع 640 مواطناً لبنانياً".وأضافت الوزارة في بيانها: "حيث قامت الكوادر بتقديم كافة التسهيلات الضرورية لهم".