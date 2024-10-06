الدور الثالث.. التربية تعلن جدول الامتحانات المهنية

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، جدول الامتحانات المهنية / الدور الثالث، للعام الدراسي 2023 – 2024.



وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، انه "تعلن وزارة التربية جدول الامتحانات المهنية العامة لجميع الفروع والاختصاصات (الدور الثالث) للعام الدراسي 2023 – 2024، وكما ادناه: