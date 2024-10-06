قصة الرعب.. لاجئ لبناني يروي للسومرية تفاصيل رحلته الى العراق (فيديو)

وقال وليم لـ السومرية: "بعد الغارات العنيفة التي شنها الكيان الصهيوني على البقاع جنوب لبنان وتحذيرات من الغارات التي كانت بواقع 50 غارة قي وقت واحد ما أدى الى سقوط البنايات السكنية وسقوط اعداد كبيرة من الشهداء وصل عددهم الى أكثر من 500 شهيد في ضرف 10 دقائق".وأضاف: "حملنا ما نستطيع من أغراض البيت وسط رعب شديد لدى الأطفال ما دفعنا للنزوح تجاه سوريا وتعرضنا لقصف لأكثر من مرة وبعد ذلك تواصلنا مع بعض الشباب وسجلنا في مكتب السيد السيستاني وتوجهنا الى ولم نشعر بالأمان لغاية وصولنا الى الحدود العراقية".وأشار وليم الى ان "العراقيين وخصوصا اهل قضاء الدجيل قاموا باستقبالنا بكل حفاوة وتكريم تعبر عن كرم وحبهم للشعب اللبناني شعبا وحكومة ".