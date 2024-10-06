تستمر 4 أيام.. ما هي العطلة المرتقبة التي ينتظرها العراقيون؟

نيوز –

بعد عطلة الخميس الماضي والتي اقرها مجلس الوزراء والخاصة بالعيد الوطني العراقي والذي صادف الثالث من تشرين الأول الحالي، يترقب العراقيون عطلة جديدة تستمر لـ4 أيام متتالية.

وقررت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام الرسمي بعد فرض حظر للتجوال يوم 20 و21 من شهر تشرين الثاني المقبل في مناطق ومدن البلاد كافة لإجراء الإحصاء السكاني.

ويصادف هذين اليومين هو الأربعاء والخميس إضافة الى الجمعة والسبت ليكون مجموع العطلة بالكامل 4 أيام.

وتضمن قانون العطل الرسمية الذي صوت عليه مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية انه "يحق لمجلس الوزراء تعطلي الدوام الرسمي لمناسبات خاصة على ان لا تزيد على 7 أيام في السنة.







