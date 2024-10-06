بغداد.. تظاهرة بمجمع سكني احتجاجا على "انقطاع" الكهرباء

وقال المتظاهرون لـ نيوز، إن "مجمع الزهور في بغداد الجديدة يعاني من عدم وجود كهرباء وطنية وارتفاع أسعار التجهيز من المولدات ومخالفة تسعيرة الدولة".

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات منها التيار الكهربائي وتحديداً مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.