تكليف قائد جديد لشرطة ذي قار

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بتكليف قائد جديد لشرطة محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "تم تكليف اللواء نجاح ياسر قائدا لشرطة ذي قار خلفا للواء مكي الخيكاني".

وأضاف المصدر أن "الخيكاني قدم استقالته الى وزير الداخلية لاسباب غير معروفة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.