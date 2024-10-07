تصاعد للازدحامات والغضب.. خارطة الموقف المروري في بغداد

ويشهد سريع القادسية وجسر الجادرية اعمال صيانة وقشط ولمسافات طويلة، ما أدى لغلق جانب واحد وفتح اخر، فيما تضمن هذا الامر عدة أخطاء الأول انه تزامن مع بدء الدوام المدرسي والجامعات ما جعل من تقاطع جامعة بغداد وجسر الجادرية وجميع الشوارع والازقة المحيطة في حالة اختناق كبيرة جدا ولاسيما أوقات الظهر.اما الخطأ الثاني، هو ان جسر الجادرية وسريع القادسية متقاربان وكلاهما تمت الاعمال بهما في وقت واحد، ما جعل إمكانية سلوك طريق بديل صعب وبعيد الامر الذي عمق من حجم الازدحامات.وجاءت خارطة الازدحامات صباح اليوم الاثنين كالتالي:سريع وجسر الدورة ازدحام طويل جداجسر الجادريةشارع المطار وسريع القادسيةجسر وساحة الطابقينشارع دمشق من مخرج شارع المطار لغاية كراج العلاويشارع المنصورشارع 14 تموزشوارع وازقة باب المعظممحمد القاسمجسر الجمهورية والسنكشارع الجمهورية وشارع الرشيدشارع المشاتل وشارع الوزيرية ونفق النداءالطريق السريع 2 من الشعب لغاية نفق النداء