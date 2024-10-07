"ثورة" في الأقسام الداخلية بالبصرة.. انهيار خدمي يملئ الشوارع بالطلاب ليلًا (فيديو)

وقال طلبة الأقسام في رسالة الى وزير التعليم ورئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي، ووردت للسومرية نيوز، انه "نناشدكم بالنقص الحاصل في الاقسام الداخلية في جامعة البصرة من خدمات، وخصوصا اقسام الطلبة حيث لا وجود لمتطلبات البيئة الجامعية مما يؤثر سلبا على المسيرة التعليمية".وطالبوا وزير التعليم ورئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي بـ"محاسبة المقصرين وابعاد الموظفين المقصرين اتجاهنا ان وجدوا، وتعتبر هذه المناشدة خطوة اولى باتجاه المطالبة بالحقوق".وأشاروا الى ان "سكنة الأقسام الداخلية يعانون من ارتفاع ملوحة ماء الشرب وتردي نوعيتها بسبب عدم صيانة محطة تحلية المياه التابعة للأقسام مما أثر ذلك على الحالة الصحية للعديد من الطلبة، كما أن بعض الاجنحة في القسم الداخلي بحاجه الى تنظيف وصيانة بعض المرافق الصحية مثل الحمامات والمطبخ والغسالات والسبالت والكهربائيات وغيرها من الخدمات".