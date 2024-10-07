مرض من دون علمهم.. الصحة تحذر العراقيين

نيوز - محلي

كشف وزير الصحة صالح الحسناوي، عن إصابة الكثير من العراقيين بارتفاع ضغط الدم من دون علمهم.

وقال الحسناوي خلال مؤتمر صحفي إن "وزارة الصحة أطلقت المشروع الوطني للكشف المبكر عن أمراض ارتفاع ضغط الدم قبل عدة أشهر للكشف عن إصابات ارتفاع ضغط الدم".

وأضاف، أنه "بعد توزيع فرق وزارة الصحة على مختلف مجالات المجتمع ومن ضمنها مراكز التسوق في بغداد والمحافظات تم فحص 950 ألف مواطن، وتبين وجود نحو 16 ألف حالة لمصابين بأمراض ارتفاع ضغط الدم وهم لا يعلمون بأنهم مصابون وهو ما يمثل نسبة 11%من إجمالي المفحوصين".

وتابع، أن "هذه الحالات تحتاج إلى علاج وإلى تغيير نمط الحياة ونمط الغذاء وأمور صحية أخرى"، مشيرا إلى، أن "الجانب الوقائي مهم جدا وتم إجراء هذه الفحوصات لتعزيز دور وزارة الصحة في الإجراءات الوقائية وعدم الاعتماد على الإجراءات العلاجية كمنهاج صحي".

ودعا وزير الصحة المواطنين إلى مراجعة المراكز الصحية الأولية والعيادات الخاصة والمستشفيات؛ لغرض إجراء فحص ضغط الدم وكذلك فحص السكري وتحليل نسبة السكر بالدم؛ لاكتشاف ما إذا كانوا مصابين بارتفاع ضغط الدم أو داء السكري.

وفي ختام حديثه، أكد وزير الصحة، أن "الجانب الوقائي جزء مهم من البرنامج الحكومي لوزارة الصحة فضلا عن التوعية الصحية من واجبات وزارة الصحة ".



