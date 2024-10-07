نيوز – محلي

أعلنت السفارة العراقية في دمشق، اليوم الاثنين، عن تسهيلات للعراقيين القادمين من لبنان عبر سوريا.

وقالت السفارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "في ظل الأحداث الاستثنائية التي تشهدها لبنان وسوريا، تواصل سفارة جمهورية العراق في دمشق، متابعة أوضاع المواطنين العراقيين في الخارج، ولا سيما أولئك المتواجدين في لبنان الذين اضطرتهم الظروف الأمنية إلى مغادرته بسبب الاعتداءات المستمرة من قبل الكيان الإسرائيلي".

وأضافت "في هذا السياق، نؤكد على النقاط التالية:

1-أن السفارة العراقية في دمشق على تواصل مستمر مع خلية الأزمة في وزارة الخارجية لتنفيذ جميع التوجيهات الحكومية بسرعة وكفاءة.

2-قامت السفارة بتشكيل فرق ميدانية من كادرها، متواجدة في المنافذ الحدودية لتسهيل دخول العراقيين إلى الأراضي السورية.

3-تعمل السفارة على معالجة التأخيرات التي قد يتعرض لها النازحون بسبب بعض الإجراءات المتبعة من قبل السلطات السورية، والتي تأتي نتيجة للضغط الكبير من موجات النزوح. وتتابع السفارة هذه المسائل بشكل مباشر مع السلطات السورية وتتواجد ميدانياً في المنافذ.

4-تقوم السفارة بتنسيق كافة الجهود الحكومية والشعبية العراقية داخل الأراضي السورية.

5-فيما يتعلق بدخول المواطنين العراقيين، تمكنت السفارة من الحصول على استثناءات تتيح للعراقيين القادمين من لبنان الدخول إلى سوريا باستخدام أي وثيقة رسمية بديلة عن جواز السفر.

وذكر ان "التأخير الحاصل في المنافذ ناجم عن إجراءات أمنية وتدقيقية تتخذها السلطات السورية، نظراً للضغط الكبير على البنى التحتية التي تتعامل مع أعداد كبيرة من المسافرين، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات السورية للتعامل مع الوضع الراهن".