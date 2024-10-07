نحو 900 لبناني يدخلون العراق عبر القائم

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الهجرة، اليوم الاثنين، عن استقبال نحو 900 لبناني دخلوا العراق عبر منفذ القائم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، استقبلت كوادر الوزارة في منفذ القائم العوائل القادمة من لبنان، وذلك عن طريق منفذ القائم الحدودي".

وذكرت انه "تم استقبال 897 مواطناً لبنانياً، حيث قامت الكوادر بتقديم كافة التسهيلات الضرورية لهم".