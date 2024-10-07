صور ترصد حرق للنفايات قرب آثار بابل.. تحذير من كارثة

وبحسب مواطنين، "تحولت المقبرة الملكية التابعة الى الأثرية الى مكب للنفابات"، محذرين من "كارثة بيئة على اعتبار أن القرى القريبة تتأثر بالغازات المحملة بالامراض السرطانية".

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