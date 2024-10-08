احذر دخول هذه الشوارع.. خارطة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر وساحة الطابقينجسر الجادريةشارع المطار وسريع القادسيةشارع البيجية شارع النقابات وشارع المنصورشارع 14 تموز باتجاه العلاويشارع الرشيدشارع الجمهورية من ساحة الخلاني الى باب المعظم السايدينمحمد القاسم من مستشفى الكندي الى مجسر الربيعيشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانةشارع بور سعيد ومجسر قرطبة ونفق الباب الشرقي بالكاملالمثلث بين ساحة الخلاني وعبد القادر الجيلاني ونفق الباب الشرقي ازدحام جميع الشوارعمجسر وجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع منطقة باب المعظم بالكاملنفق النداء وشارع المشاتل