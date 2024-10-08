المصرف العراقي للتجارة مخاطبا العراقيين: اليكم الية التبرع لغزة ولبنان

نيوز – محلي

خاطب المصرف العراقي للتجارة، اليوم الثلاثاء، العراقيين بشأن الية التبرع الى غزة ولبنان.

وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان ورد لـ نيوز، "في حال كان لدى المتبرع حساب في المصرف العراقي للتجارة فيمكنه التحويل بصورة مباشرة عبر رقم الحساب المكون من 13 رقم عن طريق تطبيق المصرف او الإيداع في احد فروعهم كما في الحسابات ادناه:

حساب غزة

0011 014345 001

حساب لبنان

0011 014346 001

وأضاف "في حال لم يكن لديكم حساب في المصرف العراقي للتجارة، يمكن التحويل من مصرفكم لحساب المصرف عبر الايبان المكون من 23 رمز كما مسجل ادناه

1-حساب جاري بالدينار العراقي، باسم (مكتب رئيس مجلس الوزراء –إغاثة أهالي غزّة)؛

بالرقم:

‏IBAN IQ07 TRIQ 9890 1101 4345 001

2-حساب جاري بالدينار العراقي، باسم (مكتب رئيس مجلس الوزراء –إغاثة أهالي لبنان)؛

بالرقم:

‏IBAN IQ07 TRIQ 9890 1101 4346 001