فلاي اديل تعاود الهبوط في مطار بغداد الدولي

نيوز – محلي

عاودت شركة فلاي اديل السعودية، اليوم الثلاثاء، الهبوط في مطار بغداد الدولي بعد توقف رحلاتها لعدة أيام بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وقال مراسل نيوز، ان "شركة فلاي اديل السعودية عادت، اليوم، الهبوط في مطار بغداد الدولي". وأضاف ان "ذلك جاء بعد توقف رحلاتها لعدة أيام بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة".

