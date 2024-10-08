غرامات مالية باهظة بحق أصحاب البناء العمودي "المخالف"

وقال مدير عام دائرة بلدية الأعظمية مصعب العبيدي إن "الأمانة تعمل على وفق القوانين والضوابط النافذة التي تتمثل بإمكانيَّة إنشاء طابقين أو ثلاثة طوابق في المناطق السكنيَّة، ومن خمسة إلى ستة في المناطق التجارية"، منوهاً الى أن "غالبية المباني التي شُيدت بطبقات عدة كانت خلافاً للقوانين، ولم تُمنح لها إجازة بناء من قبل الدائرة البلديَّة"، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف العبيدي، أن "الأمانة اتخذت إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين تمثلت بإيقاف أعمال الإنشاء خارج الضوابط للمجمعات الصغيرة ضمن البناء العمودي التي أطلق عليها مصطلح (شقق تمليك) لبيعها إلى المواطنين على حساب منظومة الخدمات العامة الخاصة بالبنى التحتية".