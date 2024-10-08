مصدر خاص لـ السومرية: القضاء يستجوب رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون

نيوز – محلي

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، ان القضاء العراقي بدأ باستجواب رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "محكمة تحقيق الكرخ الثالثة بدأت اليوم باستجواب رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، بشأن التهم الموجهة اليه حسب التسجيلات المسربة".

وكشف مصدر مطلع أمس، ان محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، اصدرت امر قبض على حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة بالوكالة لعدم مثوله أمام المحكمة في القضايا التي وجه له الاتهام فيها وللتحقيق التسجيلات الصوتية بعد تبليغه بالحضور لاكثر من مرة.

يذكر ان المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى اعلن في وقت سابق، ان رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة اجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضى رشى.