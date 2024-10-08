بتهمة المحتوى الهابط.. القضاء يحكم على "نتالي" بالسجن لمدة 4 أشهر

وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، انه بعد جهود لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، حكم القضاء العراقي على المدعوة (نتالي) بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة المحتوى الهابط.وفي شهر أب الماضي 2024، أفاد مصدر أمني، بإلقاء القبض على متهمة بالترويج للمحتوى الهابط في مواقع التواصل الاجتماعي في العاصمة بغداد.وذكر المصدر حينها، انه "تم تنفيذ أمر قبض وفق احكام المادة (403) من قانون العقوبات (المحتوى الهابط) بحق المتهمة (رغد محمد غالي جبر الجنابي) المعروفة بـ(نتالي) وهي من تولد (2002)، ضمن منطقة الاعظمية وبالقرب من (بدالة الاعظمية)"، مشيرا الى "تسليم المتهمة اصوليا الى جهة الطلب بوصل استلام اصولي".